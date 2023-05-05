«Может прорвать в виде бунтов». «Атака» на Кремль — самый большой психологический удар по РФ за два столетия. Чем все закончится — Кошель 5 мая, 11:23 NV Премиум Кремль после «атаки» беспилотников (Фото:REUTERS/Stringer)

«Атака» на Кремль продемонстрировала, что российские власти слабы, что впоследствии может привести к бунту в РФ, считает политолог Алексей Кошель. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Все увидели, что власть слабая. Если российские власти согласились на то, чтобы самим себе нанести удар, это вершина нелепости. Это вершина нелепости, потому что последние дни на русских кухнях говорят лишь об одном: „Как могли долететь беспилотники в центр Москвы? Куда делось „величие“? Как работает российское ПВО?“ <...> То есть удар очень серьезный», — анализирует Кошель.

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Еще хуже для самой России, если Кремль атаковала Украина, убежден Кошель: