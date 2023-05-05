«Может прорвать в виде бунтов». «Атака» на Кремль — самый большой психологический удар по РФ за два столетия. Чем все закончится — Кошель

5 мая, 11:23
NV Премиум
Поделиться:
Кремль после «атаки» беспилотников (Фото:REUTERS/Stringer)

Кремль после «атаки» беспилотников (Фото:REUTERS/Stringer)

«Атака» на Кремль продемонстрировала, что российские власти слабы, что впоследствии может привести к бунту в РФ, считает политолог Алексей Кошель. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Все увидели, что власть слабая. Если российские власти согласились на то, чтобы самим себе нанести удар, это вершина нелепости. Это вершина нелепости, потому что последние дни на русских кухнях говорят лишь об одном: „Как могли долететь беспилотники в центр Москвы? Куда делось „величие“? Как работает российское ПВО?“ <...> То есть удар очень серьезный», — анализирует Кошель.

Видео дня

Еще хуже для самой России, если Кремль атаковала Украина, убежден Кошель:

Читайте также:
«Привет» от так называемых «башен». Кому выгодна «атака» БПЛА на московский Кремль — отвечает политолог
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Москва Россияне Бунт Радио NV Война России против Украины Кремль переворот Удар по Кремлю беспилотниками

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X