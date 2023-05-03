Резников об «атаке» на Кремль: Кремль может обвинить себя 3 мая, 20:39 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Алексей Резников не подтвердил, но и не опроверг причастность Киева к инциденту с атакой дронов на Кремль.

В комментарии The Washington Post он подчеркнул, что каждый день Россия терроризирует население Украины.

«Каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское гражданское население», — сказал Резников.

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В то же время он не ответил прямо на обвинение Кремля в том, что Украина покушалась на Путина. Глава Минобороны напомнил, что в ночь на вторник, 2 мая, противовоздушная оборона Украины сбила 17 из 18 беспилотников иранского производства, запущенных в Украину.

«Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя», — заявил он.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, при этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.