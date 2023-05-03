В сети появилось видео горящей крыши Кремля после атаки беспилотника 3 мая, 16:08 В Кремле горела крыша (Фото:NV/Telegram)

В сети днем в среду, 3 мая, появилось видео последствий атакибеспилотника на Кремль. На нем видна пылающая крыша Кремля.

Перед этим в сети появилось видео, на котором виден был дым возле крыши Кремля. Жители соседних домов рассказывали, что взрыв по силе походил на грохот грома.

Также они видели искры в небе после взрыва и людей с фонариками у Кремлевской стены.

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А впоследствии пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю.

Там утверждают, что на Кремль было нацелено два беспилотных летательных аппарата. И якобы военные и спецслужбы применили радиолокационную борьбу и вывели беспилотники из строя.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина вроде бы не было в Кремле в момент атаки украинских беспилотников.