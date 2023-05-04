Главные тайны «атаки» на Кремль. Две основные версии инцидента, гипотезы о типе БПЛА и месте запуска: реакция Запада и анализ СМИ
Люди на куполе Сенатского дворца Кремля, 3 мая 2023 (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Видео атаки беспилотников на Кремль, которое 3 мая Москва попыталась подать как якобы «покушение» Украины на российского диктатора Владимира Путина, спровоцировало удивление и многочисленные вопросы во всем мире.
Пока западные чиновники осторожно комментируют вероятный удар и подчеркивают, что службам их стран необходимо больше времени для его независимой оценки, влиятельные мировые СМИ пытаются сформулировать возможные версии и детали атаки на Кремль.
В частности, The Washinfton Post со ссылкой на экспертов отвергает обвинения в покушении на Путина и формулирует две наиболее вероятных гипотезы инцидента: либо это символический «предупредительный выстрел» со стороны Киева, либо операция под фальшивым флагом со стороны Москвы.
Украина категорически отвергла свою причастность к атаке: об этом заявили президент Владимир Зеленский, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников.
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