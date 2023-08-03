Атака РФ на Измаил. Российский дрон упал на территории Румынии — СМИ 3 августа, 18:02 Последствия российской атаки на Измаил (Фото:www.gp.gov.ua)

В среду, 2 августа, российские дроны во время атаки на Измаил залетели на территорию Румынии. Жители говорят, что один из дронов упал в лесу.

Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Digi24 со ссылкой на мэра коммуны Чаталкиой в Тулче Тудора Чернега.

Мэр рассказал о моментах, которые пережили местные жители во время атаки БПЛА на Измаил.

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Он отметил, что жители сообщали о том, что над их домами пролетели дроны, а один БПЛА упал в лес, однако его обломков найти не удалось.

«Местные жители подтверждают, что беспилотники пролетали по прямой линии над домами в Четалкиои. Страх очень большой. Сбитого дрона не обнаружено. Есть свидетельства некоторых местных жителей, моряков, что в лесу упал дрон. Искали, но ничего не нашли. В той чаще тебе даже дороги нет», — отметил Чернега.

По словам мэра, то, что дроны пролетали над домами, лишь подтверждает, что они летели с нескольких направлений, чтобы сбить с толку ПВО.

«Когда дошли слухи, что дрон упал на нашу территорию, была паника, потому что точность у них не высокая. Люди были напуганы, выбиты окна, потому что из-за болотистой местности ударная волна распространялась очень сильно, создавая впечатление землетрясения. Когда было видно, что стреляют пулеметы, паника была очень большая», — сказал мэр.

Мэр подчеркнул, что сейчас все нормализуется. Он добавил, что таких проблем еще никогда не было так близко.

«Ракеты стреляли раньше, но не так близко. Сейчас стреляли в 300 метрах от дома мужчины», — утверждает Чернега.

Министерство обороны Румынии также отреагировало на ситуацию. По данным Минобороны, «пока нет возможности прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии».Ночью в среду, 2 августа, Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

В результате атаки в Измаиле, где расположен речной порт, поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства — ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.