В городе Салават (Башкортостан, РФ) сообщают об атаке на предприятие Газпром нефтехим Салават, на территории которого вспыхнул пожар.

Об этом сообщают OSINT-исследователи Exilenova+.

По информации местных жителей, удар пришелся по одной из производственных установок завода. Очевидцы снимают на видео многочисленные очаги пожара на территории предприятия.

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Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки в настоящее время уточняется.

16 ноября Европейский Союз ввёл санкции против компании «Газпром нефтехим Салават». Совет ЕС включил предприятие в санкционный список вместе со 101 юридическим лицом и 12 физическими лицами. Ограничения вступили в силу в тот же день.

«Газпромнефтехим Салават» — крупнейший нефтегазохимический комплекс на юге Башкортостана, основанный в 1948 году. Предприятие выпускает более 150 видов продукции: от бензина и дизельного топлива до полиэтилена, стирола, карбамида и аммиака.

В ночь на 17 ноября в районе временно оккупированной Керчи в Крыму прогремела серия мощных взрывов. Украинские мониторинговые каналы сообщили о массированной атаке на Крымский мост и как минимум 15 ударах по нему. Движение автотранспорта по мосту временно перекрыли.

Это второй удар по Крымскому мосту за сутки. 16 ноября гауляйтер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов также заявлял об украинском ударе по мосту.