Удар по производству КАБов: Defense Express объяснил, чем важен атакованный дронами завод Энергия в Липецкой области РФ

Завод Энергия в городе Елец Липецкой области РФ после атаки БпЛА 3 июля 2025 года (Фото: Telegram-канал Астра)

Атака дронами на завод Энергия в городе Елец Липецкой области РФ в четверг, 3 июля — это прежде всего удар по российским мощностям по производству управляемых авиабомб, сообщает Defense Express .

Аналитики напомнили, что беспилотники уже второй раз за два месяца атаковали российский завод Энергия, где в результате удара возник пожар. До этого удар по предприятию состоялся 23 мая.

Завод является важным в российском военно-промышленном комплексе. По данным разведки, здесь изготавливают химические источники питания для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) российских авиабомб.

Таким образом поражение Энергии — это удар по производству комплектов УМПК, так называемых КАБов. Указанный компонент УМПК не совсем рядовой, поскольку предусматривает питание довольно энергоемких мощных сервоприводов системы управления и всей электроники модуля.

Defense Express также проводит параллели между атакой дронами на Энергию и тактикой поражения заводов подшипников во Вторую мировую войну. В материале объясняется, что Силы обороны не имеют возможности эффективно поражать предприятия, собирающие КАБы, например, под Москвой. Во-первых, из-за того, что столица РФ максимально прикрыта средствами ПВО и ПРО, во-вторых — уничтожить советское предприятие с десятками цехов на нескольких гектарах сложно даже мощными средствами.

В то же время эффективны атаки на небольшие предприятия, которые мало прикрыты ПВО, но от которых зависит производство на главных заводах.

Подобную тактику союзники использовали во Вторую мировую, бомбардируя заводы, производившие подшипники, без которых невозможно собрать ничего — от мотоцикла до истребителя.

Ранее 3 июля в Сети сообщалось о новой атаке БПЛА на завод Энергия в городе Елец Липецкой области РФ, на территории предприятия начался пожар, есть повреждения зданий.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар по заводу, который является одной из наиболее критических целей для России.