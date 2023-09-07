В Брянске сообщили об атаке дронов, слышны взрывы 7 сентября, 22:18 Пожар на заводе Кремний Эл в Брянске, 7 сентября 2023 года (Фото:скриншот видео / via Сирена / Telegram)

В четверг, 7 сентября, жители российского Брянска сообщили об очередном звуке взрыва в городе.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали местные жители, громкий хлопок был слышен в Советском районе города, после этого начал подниматься дым в районе завода Кремний Эл. Это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

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Официальной информации пока не было.

Позже губернатор области подтвердил, что область атаковали дроны. Он традиционно обвинил в этом украинских военнослужащих.

«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы», — заявил он.

В минобороны страны-агрессора утверждают, что «перехватили» над Брянском два беспилотника, а один из них — «уничтожили в воздухе».

Позже Shot сообщил, что пожар на заводе Кремний Эл «потушен».

В ночь на среду, 30 августа, неизвестный беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в стране-агрессоре России.

