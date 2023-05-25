«Россия дырявая страна». Интервью NV с башкирским активистом о восприятии рейда в Белгородскую область и какой момент выжидают регионы 25 мая, 19:08 NV Премиум Так называемый «мобилизационный пункт» в армию РФ, Москва, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Руслан Габбасов, руководитель Комитета Башкирского национального движения за границей, сооснователь организации Башкорт, рассказал Radio NV, как в национальных республиках восприняли рейд в Белгородскую область и что ожидают народы, населяющие РФ.

— Первое, о чем хочу спросить. Мы в Украине были немного удивлены, когда министр обороны Алексей Резников обратился к башкирам. Он обратился с таким предложением: не принимать участие в войне против Украины. И говорит о том, что Башкортостан стал одним из лидеров по потерям, по количеству погибших. Как вы восприняли это обращение? Удивило ли оно вас?

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— Если честно, да, конечно же удивило, воодушевило. Потому что не часто министры обороны других государств обращаются к нашим народам, к моему непосредственно. <...> Мы посчитали это большой честью для нас.

— Когда министр обороны Алексей Резников говорит о потерях как раз со стороны башкиров, есть ли статистика? Известно ли как проходит мобилизация и что известно о погибших на войне в Украине?