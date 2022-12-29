В РФ заявили о перехвате беспилотника в Энгельсе

29 декабря, 14:12
Поделиться:
Местные власти заявили, что в результате падения обломков никто не пострадал (Фото:t.me/nvua_official)

Местные власти заявили, что в результате падения обломков никто не пострадал (Фото:t.me/nvua_official)

Российские власти утверждают, что взрывы в районе военного аэродрома Эенгельс-2 в Саратовской области РФ в четверг, 29 декабря, были следствием работы противовоздушной обороны.

Читайте также:
Взрывы в Энгельсе: Россия передислоцировала стратегическую авиацию — Воздушные силы

Как утверждает местный губернатор Роман Бусаргин, система ПВО сбила беспилотник.

«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали», — написал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

t.me/busargin_r
Фото: t.me/busargin_r
https://www.youtube.com/embed/pMQCOLlQ7yc

В Генштабе ВСУ сообщения о новых взрывах в районе аэродрома Энгельс пока не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотник БПЛА Саратовская область Война России против Украины Энгельс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X