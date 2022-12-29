В РФ заявили о перехвате беспилотника в Энгельсе 29 декабря, 14:12 Местные власти заявили, что в результате падения обломков никто не пострадал (Фото:t.me/nvua_official)

Российские власти утверждают, что взрывы в районе военного аэродрома Эенгельс-2 в Саратовской области РФ в четверг, 29 декабря, были следствием работы противовоздушной обороны.

Как утверждает местный губернатор Роман Бусаргин, система ПВО сбила беспилотник.

«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали», — написал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

Фото: t.me/busargin_r

В Генштабе ВСУ сообщения о новых взрывах в районе аэродрома Энгельс пока не комментировали.