В РФ заявили о перехвате беспилотника в Энгельсе
Местные власти заявили, что в результате падения обломков никто не пострадал (Фото:t.me/nvua_official)
Российские власти утверждают, что взрывы в районе военного аэродрома Эенгельс-2 в Саратовской области РФ в четверг, 29 декабря, были следствием работы противовоздушной обороны.
Как утверждает местный губернатор Роман Бусаргин, система ПВО сбила беспилотник.
«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали», — написал он у себя в Telegram-канале.
В Генштабе ВСУ сообщения о новых взрывах в районе аэродрома Энгельс пока не комментировали.