Под Москвой за два дня обнаружили четыре неизвестных беспилотника. Что это значит — факты и версии, неприятные для российской власти 26 апреля, 10:56 Украинская сторона традиционно не берет на себя ответственность за события на территории России (Фото:NATALIA KOLESNIKOVA)

После беспилотника со взрывчаткой, обнаруженного в воскресенье под Ногинском к востоку от Москвы, в разных районах Подмосковья нашли три упавших квадрокоптера, сообщили агентству ТАСС в силовых структурах.

Після безпілотника з вибухівкою, який виявили у неділю під Ногінськом, що на схід від Москви, в різних районах Підмосков'я знайшли три квадрокоптери, що впали, повідомили агентству ТАСС у силових структурах.

«Напередодні на території садового товариства „Угольок“ в Богородському міському окрузі виявили безпілотник, що впав, з камерою і мікрофоном без розпізнавальних знаків. Його виявили приблизно за 4 км від місця падіння українського безпілотника літакового типу з вибухівкою», — розповіло у вівторок джерело агентства.

Перший безпілотник виявила у неділю 23 квітня місцева мешканка. Фото перевернутого літального апарату з’явилося у соцмережах — повідомляли, що він упав у лісовому масиві неподалік Ногінська. За даними телеграм-каналу Baza, ним виявився український дрон UJ-22 Airborn, начинений 17 кілограмами вибухівки.

Інформацію підтвердили джерела ТАСС. Незабаром агентство повідомило про виявлення на території садового товариства «Таганський Східний» іншого БПЛА — квадрокоптера, який, як припускають у силових структурах, міг коригувати політ ударного безпілотника.

Ще один безпілотник з двома парашутами виявили у Павлово-Посадському міському окрузі, теж на схід від Москви.

«Зараз усі квадрокоптери спрямовані на експертизу, встановлюється, кому вони належали і з якою метою були запущені», — заявив представник російських силових структур.

Кореспондент ВВС Ілля Абішев — про факти та версії, неприємні для російської влади:

Повідомлення про черговий дрон, що впав на території Московської області, як правило, надходять від російських ЗМІ, пов’язаних з правоохоронними структурами. Влада коментує таку інформацію неохоче чи взагалі ніяк.

БПЛА UJ-22 Airborne, який є в арсеналі Збройних сил України, і який, за даними ЗМІ, був начинений 17 кг пластичної вибухової речовини, впав, тому що в нього закінчилося паливо, повідомляло видання Baza. Причини падіння інших безпілотників поки що невідомі.

Характерно те, що дрони в усіх випадках знаходили випадкові люди — дачники, місцеві жителі. Логічно припустити, що якби безпілотник приземлили сили ППО чи радіоелектронної боротьби, він швидко опинився б у руках військових.

Українська сторона, як завжди, не бере на себе відповідальності за події на російській території.

Якщо приналежність виявлених у Підмосков'ї БПЛА Україні все ж таки доведуть, російській владі доведеться визнати неприємні факти. Насамперед що запущений з території України бойовий безпілотник може дістатися Москви, подолавши всі системи ППО. Дальність польоту UJ-22 це дозволяє.

А якщо ж виявиться, що інші дрони були запущені не з України, а звідкись поблизу (у випадку із квадрокоптером сумнівів у цьому немає, це апарат відносно невеликого радіуса дії), і теж мали бойове призначення — що під носом у Луб’янки діє українське підпілля чи диверсійно-розвідувальні групи.

Реакція Кремля, який готується до проведення чергового помпезного параду 9 травня на Красній площі, на таке визнання передбачувана. Можливо, саме тому російським військовим та спецслужбам у нинішній ситуації вигідніше не поспішати із заявами.

Зрештою, хіба мало в Росії любителів погратися з китайським вертольотиком.