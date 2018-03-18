Атака хакеров РФ на правительственную сеть Германии завершилась неудачей - СМИ

Хотя хакерам удалось установить шпионские программы на компьютеры МИД ФРГ, они не смогли получить доступ к документам правительственной сети

Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, по-видимому, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети, передает DW.

По словам источника из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы немецкого министерства иностранных дел через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютерах вредоносные программы. Однако им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИД и правам администратора.

Ранее сообщалось, что кибератака на госсайты ФРГ могла быть частью организованного нападения на страны ЕС.

Напомним, российские хакеры атаковали сеть правительства Германии. Следы проникновения в сеть были обнаружены в декабре 2017 года. Существует подозрение, что хакерская атака продолжалась год.