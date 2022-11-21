Атака Кадырова и Пригожина на армию была отражением недовольства Путина — Преображенский 21 ноября, 17:02 По мнению Ивана Преображенского, Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин еще не начали играть в самостоятельную игру (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS, REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool, коллаж НВ)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ выразил мнение, что атака главы Чечни Рамзана Кадырова и «повара Путина» Евгения Пригожина на российскую армию была отражением недовольства ею российского диктатора.

«Они в основном действуют в рамках выраженных пожеланий Путина. Например, их атака на армию, была отражением недовольства Путина. Как только Путин нагнул армию и поставил в ее главе генерала Суровикина, которому лично доверяет, критика армии сошла на нет. А Кадыров еще и получил звание генерал-лейтенанта, то есть, ровно такой чин, как генерал, командовавший войсками Центрального округа Александр Лапин, которого он и „сожрал“. Все, что делают Пригожин и Кадыров, сделано с позволения Путина или по его распоряжению», — сказал Преображенский в интервью НВ.

Видео дня

При этом он отметил, что Кадыров и Пригожин рассматривают возможность начать самостоятельную игру, но «сейчас они в нее не играют».

По словам политолога, попытка Пригожина создать общественное движение — это желание сформировать социальную базу и «продать» ее Путину.

«Он видит, что Путину это нужно, и то, как он чрезвычайно озабочен этим вопросом. Путин понимает, что Единая Россия уже превратилась в такое болото, что из нее ничего сделать нельзя. В свое время Вячеслав Володин слепил для Путина Народный фронт и после этого стал большим человеком, не выпадающим из власти вообще. Пригожин очевидно пытается эту историю повторить», — объяснил Преображенский.

29 октября стало известно, что в России сняли с должности командующего группировкой войск Центр генерал-полковника Лапина, которого критиковали Кадыров и Пригожин.

15 ноября российское издание Медуза со ссылкой на свои источники сообщило, что Пригожин думает о создании некоего «консервативного движения», которое в дальнейшем может превратиться в политическую партию.