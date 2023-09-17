Россияне сообщают, что в Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу 17 сентября, 05:35 Одна из «бавовн» в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Рано утром в воскресенье, 17 сентября, в Орловской области России в результате атаки дрона загорелась нефтебаза, передает Telegram-канал российского пропагандистского СМИ Известия со ссылкой на МЧС страны-агрессора.

В сообщении говорится, что ВСУ атаковали Орловскую область, и в результате падения дрона повреждена нефтебаза.

Ранее ночью сообщалось об атаках украинских дронов в Крыму и Москве.

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