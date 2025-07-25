Украина поразила два важных объекта ВПК России в Ставропольском крае и Тамбовской области: куда попали дроны

Пожар в Тамбовской области РФ, вероятно, после удара по Котовскому пороховому заводу (Фото: Скриншот из видео Exilenova+/Telegram)

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил о поражении Невинномысского азотного завода в Ставропольском крае и Котовского порохового завода в Тамбовской области России.

В своем Telegram-канале он написал, что дроны в ночь на пятницу, 25 июля, поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса РФ.

Коваленко рассказал, что Невинномысский азотный завод является производителем химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры.

По его словам, это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО.

В то же время Котовский пороховой завод — одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК России, отметил руководитель ЦПД.

Этот завод специализируется на производстве широкого спектра порохов — для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий.

«Фактически, без Котовска не стреляет ни Град, ни Смерч», — добавил Коваленко.

Ранее российский Telegram-канал ASTRA писал, что дроны атаковали химическое предприятие в городе Невинномысск Ставропольского края. Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил о 37 «прилетах» в городе. При этом, он утверждает, что потери и разрушения отсутствуют.

Ночью Росавиация предупреждала о введении ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Впоследствии ограничения сняли.

Минобороны страны-агрессора отчиталось о якобы «уничтожении» 105 беспилотников над РФ, из них пять — над территорией Ставропольского края, три — над территорией Тамбовской области.