В Татарстане дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

15 ноября, 06:15
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Местные жители сообщали о звуке пролета беспилотника (Фото: @exilenova_plus)

Местные жители сообщали о звуке пролета беспилотника (Фото: @exilenova_plus)

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали город Нижнекамск в Республике Татарстан РФ. После атаки на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» возник пожар.

Об этом 15 ноября сообщают OSINT-каналы.

Местные жители сообщали о звуке пролета беспилотника. В сети также распространили панорамное видео предприятия, на котором виден пожар.

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«Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. Завод расположен в Нижнекамске и является частью нефтехимической промышленности Татарстана.

Информации о масштабах повреждений, пострадавших или причинах возгорания на данный момент нет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Татарстан удары по российским НПЗ удары по территории РФ

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