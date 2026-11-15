В Татарстане дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ
Местные жители сообщали о звуке пролета беспилотника (Фото: @exilenova_plus)
В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали город Нижнекамск в Республике Татарстан РФ. После атаки на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» возник пожар.
Об этом 15 ноября сообщают OSINT-каналы.
Местные жители сообщали о звуке пролета беспилотника. В сети также распространили панорамное видео предприятия, на котором виден пожар.
«Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. Завод расположен в Нижнекамске и является частью нефтехимической промышленности Татарстана.
Информации о масштабах повреждений, пострадавших или причинах возгорания на данный момент нет.