Российский Дзержинск вторую ночь подряд атакуют дроны, есть разрушения на предприятии

7 октября, 10:53
Российский Дзержинск атаковали дроны (Фото: Генштаб ВСУ)

В ночь на 7 октября Дзержинск Нижегородской области атаковали дроны. Есть разрушения.

Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин, сообщают российские пропагандисты и местные Telegram-каналы.

Он утверждает, что российской ПВО удалось якобы сбить 30 БПЛА.

«Произошло падение обломков на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано», — добавил он.

Губернатор не назвал предприятие, которое атаковали дроны. Ранее Никитин также сообщал, что «в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА».

6 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 6 октября, поразили завод им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, а также мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Ранее 6 октября сообщалось о взрывах и пожаре на крупнейшем в Крыму нефтеналивном терминале в Феодосии.

