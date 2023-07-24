Возле Москвы упал еще один беспилотник — росСМИ 24 июля, 22:24 Последствия удара дронов по Москве, утром 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Возле Москвы вечером в понедельник, 24 июля, упал еще один беспилотник.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы страны-агрессора.

По их словам, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Сообщается, что дрон упал возле частного дома в поселке Первомайское.

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Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя атаку БПЛА, сказал, что «хлопок» в Москве, где расположены ключевые учреждения обороны РФ, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина.