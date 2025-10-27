Атака дронов на Москву. В Сети распространили фото мобильной огневой группы возле Кремля

Москва находилась под атакой беспилотников вечером 26 октября и ночью 27 октября (Фото: Клэш Репорт/Телеграм)

В Сети опубликовали фото мобильной огневой группы, которая стояла возле Кремля во время атаки дронов на Москву вечером воскресенья, 26 октября.

Российская столица находилась под атакой беспилотников вечером 26 октября и ночью 27 октября. Telegram-каналы распространили фото размещенной возле Кремля мобильной огневой группы.

Фото: Clash Report/Telegram

Ранее OSINT-специалисты проекта КиберБорошно показали карту расположения систем противовоздушной обороны вокруг Москвы.

Перед этим пользователь jembob в соцсети X обнародовал похожую карту, но она, по данным КиберБорошна, содержала ошибки.

Согласно карте КиберБорошна, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь, а также системы С-300 и С-400 стоят по периметру Москвы.

С вечера 26 октября Московскую область атаковали дроны, в российской столице слышали взрывы. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь писал об «отражении атаки» БпЛА и насчитал около 30 «сбитых» БпЛА. Telegram-канал Astra сообщал, что на окраине Москвы, в поселке Коммунарка, после взрывов виден дым.

Минобороны страны-агрессора России утверждает, что в ночь на 27 октября противовоздушная оборона страны «уничтожила» 193 украинских беспилотника, 40 из них — над Московской областью.