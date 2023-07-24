Российским телеканалам запретили рассказывать об атаке дронов на Москву — росСМИ 24 июля, 18:11 24 июля Москву атаковали дроны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российским телеканалам запретили рассказывать об утренней атаке беспилотников на Москву, утверждает The Insider со ссылкой на неназванных сотрудников российского телевидения.

По данным издания, о запрете им сообщили за 15 минут до 11-часового выпуска новостей — хотя в выпусках от 10:00 атака дронов освещалась.

Региональные каналы «попросили не акцентировать» в эфире тему удара беспилотников, «но в сетях оставили все довольно подробно», добавили источники. При этом в отношении атаки беспилотников на Крым никаких запретов не было, добавили в СМИ.

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В понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ после атаки дронов.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя атаку БПЛА, сказал, что «хлопок» в Москве, где расположены ключевые учреждения обороны РФ, означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина.