«Меня уверяли, что это сверхдержава». Дочь Келлога высмеяла российскую мобильную огневую группу возле Кремля

Дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс высмеяла российскую мобильную огневую группу возле Кремля . Об этом она написала в понедельник, 27 октября, в соцсети X.

«Подождите. Меня уверали, что Россия — это сверхдержава. „Киев за три дня“ превратились в двух чуваков, защищающих Москву. Позор», — отметила Моббс.

Вчера, 26 октября, кремлевские паблики опубликовали фото с российской МВГ возле Кремля. Фото быстро разлетелось по сети.

Фото: STERNENKO/Telegram

Кроме того, вечером 26 октября и в ночь на 27 октября столицу России Москву атаковали дроны. Это подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В соцсетях публиковали видео со взрывами в Московской области.

Минобороны страны-агрессора России утверждало, что в ночь на понедельник, 27 октября, противовоздушная оборона страны «уничтожила» 193 украинских беспилотника, 40 из них — над Московской областью. В сводке кремлевского ведомства говорится о «перехвате» 34 БпЛА, которые «летели на Москву».

Больше всего дронов (47) российская ПВО якобы сбила над территорией Брянской области, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской. Кроме того, дроны фиксировали еще в восьми областях РФ.

В августе Меган Моббс призвала наказать тех, кто заставил американских военных расстелить красную дорожку для российского диктатора Владимира Путина.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка», — написала она в соцсети X.