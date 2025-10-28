Москву атакуют дроны, аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Москву во вторник вечером, 28 октября, атакуют дроны. В Минобороны страны-агрессора утверждают о «сбитии» трех БпЛА на подступах к столице.

Об этом также заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временной приостановке работы аэропортов Домодедово и Жуковский. Позже в Росавиации заявили о возобновлении работы аэропорта Домодедово.

Об атаке дронов на Москву Собянин также заявлял 27 октября. Он утверждал, что на подступах к городу было «сбито» два беспилотника.

Кроме того, звуки взрывов слышали в Раменском и Броннице Московской области. Telegram-канал Осторожно, Москва писал, что на фоне атаки БПЛА временно закрывали Жуковский аэропорт.

Ранее вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Москву и область также атаковали дроны. По сообщению российского Telegram-канала SHOT, взрывы были слышны в Раменском районе, Подольске, Климовске, Домодедово, Коломне и Троицке.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали работу.