Один из беспилотников в Подмосковье упал на крышу здания бригады ВДВ — росСМИ 5 июля, 20:22 Столб дыма в результате «падения» дрона в Новой Москве (Фото:Скриншот видео 112/Telegram)

Один из беспилотников, которые атаковали Московскую область 4 июля, упал на крышу административного здания 45-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Коммерсант.

По версии росСМИ, один ударный БПЛА, несмотря на воздействие средств радиоэлектронной борьбы, упал не на землю, а на военный объект, а именно на крышу одного из административных зданий 45-й бригады ВДВ.

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Коммерсант сообщает, что обошлось без жертв, серьезных разрушений и пострадавших. В результате взрыва якобы было повреждено лишь несколько листов металлической кровли, которые были оперативно заменены.

Четыре других БПЛА имели примерно один килограмм пластиковой взрывчатки каждый, утверждают пропагандисты. По сообщению, эти БПЛА якобы были поражены экипажем самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования Панцирь-С1.

Российское издание утверждает, что беспилотники якобы отправили с территории Украины еще ночью, а к утру они должны были достичь целей в Московской области.

По информации «Коммерсанта», одной из целей был аэропорт Внуково, который на несколько часов прекратил свою работу. Кроме того, целями названа 45-я отдельная гвардейская гвардейская гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения ВДВ, расположенная в поселке Кубинка.

Утром 4 июля в Новой Москве и Московской области РФ прогремели взрывы. Российский режим заявил об атаке пяти дронов, утверждая, что их сбили.

Российские пропагандисты и Telegram-каналы также написали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве.

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников на Москву, разразилась бредом об «акте терроризма», обвинив Запад и президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Министерства иностранных дел РФ и заявил, что терроризм — это действия страны-агрессора, а не Запада или Украины.