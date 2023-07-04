В России заявили, что сбили под Москвой дроны. Аэропорт Внуково не принимал рейсы 4 июля, 08:30 Столб дыма в результате «падения» дрона в селе Кривошеино в Новой Москве (Фото:Скриншот видео 112/Telegram)

В Новой Москве и Московской области в РФ во вторник, 4 июля, прогремели взрывы. Российские власти заявили об атаке дронов, утверждая, что их сбили.

Утром российские пропагандисты и Telegram-каналы написали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве.

В последнем один из беспилотников якобы упал на гараж — начался пожар. Telegram-канал Baza сообщил об атаке дрона на административное здание на территории воинской части в городе Кубинка в Подмосковье.

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Россияне заявили, что московский аэропорт Внуково ввел ограничения по приему и выпуску самолетов. Их перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.

Вскореї мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дроны «ликвидированы», традиционно обвинив Украину. Он говорит, что пострадавших нет, а часть рейсов из Внуково временно перенаправили «с целью безопасности». В России заявили, что аэропорт уже возобновил работу.

В минобороны России заявили, что всего беспилотников якобы было пять, четыре из которых «сбили средства ПВО», а еще один — упал.

