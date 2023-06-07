Атака дронов на Москву могла быть нацелена на дома российских разведчиков — NBC News 7 июня, 12:01 Поврежденный в Москве дом после атаки неизвестных дронов 30 мая (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Атака неизвестных беспилотников на Москву 30 мая, вероятно, была нацелена на дома сотрудников разведки РФ. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на американского чиновника и работника Конгресса.

По мнению собеседников телеканала, целью атаки, похоже, была резиденция российских разведчиков в Москве.

Со Службой внешней разведки связан как минимум один из пострадавших многоквартирных домов, пишет NBC News. Здание принадлежит российскому государственному бюджетному учреждению, которое имеет контракты с военной частью — прикрытием для СВР. Был ли поврежден дом кого-то из офицеров разведки и пострадал ли кто-то из сотрудников, непонятно.

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Ранее СМИ писали, что во время налета дронов на Москву и область в своей резиденции в Ново-Огарево мог находиться кремлевский диктатор Владимир Путин.

По данным российского Проекта, 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

Утром 30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.