США не поддерживают атаки дронов на Россию — Reuters 23 августа, 07:11 Поврежденное в результате налета дронов здание Москва-Сити (Фото:REUTERS/Stringer)

США «не поощряют и не способствуют» атакам на Россию, заявил неназванный представитель Госдепа в комментарии Reuters в ночь на среду, 23 августа, после нового налета беспилотников на Москву.



По словам собеседника агентства, Украина должна сама решать, как ей защищаться во время развязанной Россией полномасштабной войны, которую страна-агрессор «может закончить в любой момент», выведя свои войска.

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В ночь на 23 августа власти РФ заявили о новой атаке трех беспилотников на Москву и область, один из которых попал в Москва-Сити. Звуки взрывов слышали в Химках, Долгопрудном, Красногорске и других пригородах и районах столицы России.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.



После атаки 24 июля СМИ сообщили, что этот налет на Москву был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

