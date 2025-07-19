В Москве третью ночь подряд раздаются взрывы, Собянин заявил об атаке беспилотников

Взрывы в Московской области в ночь на 19 июля (Фото: Кадр из видео/Supernova+/Telegram)

В ночь на субботу, 19 июля, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила не менее 12 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.