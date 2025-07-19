В Москве третью ночь подряд раздаются взрывы, Собянин заявил об атаке беспилотников
Взрывы в Московской области в ночь на 19 июля (Фото: Кадр из видео/Supernova+/Telegram)
В ночь на субботу, 19 июля, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила не менее 12 дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram.
Тем временем российские Telegram-каналы сообщают, что в подмосковном Дмитрове обломки БПЛА повредили высоковольтную ЛЭП. Взрывы также слышали жители Нахабино, Зеленограда и Истры.
Российские СМИ сообщают, что из-за атаки беспилотников была временно приостановлена работа аэропорта Шереметьево.