В Подмосковье прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку беспилотников на столицу РФ, аэропорт Внуково приостановил работу

18 июля, 03:06
Беспилотники атакуют Москву (фото иллюстративное) (Фото: 161.ру)

В ночь на пятницу, 18 июля, в Московской области прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке БПЛА на столицу страны-агрессора.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона, которые двигались в сторону Москвы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram.

Российские СМИ сообщают, что из-за атаки беспилотников была приостановлена работа аэропорта Внуково.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Россия Москва Беспилотники

Поделиться:

