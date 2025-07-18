В Подмосковье прогремели взрывы: россияне жалуются на атаку беспилотников на столицу РФ, аэропорт Внуково приостановил работу
Беспилотники атакуют Москву (фото иллюстративное) (Фото: 161.ру)
В ночь на пятницу, 18 июля, в Московской области прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке БПЛА на столицу страны-агрессора.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона, которые двигались в сторону Москвы.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram.
Российские СМИ сообщают, что из-за атаки беспилотников была приостановлена работа аэропорта Внуково.