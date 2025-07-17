В Московской области прогремели взрывы, Собянин заявил об атаке беспилотников на столицу РФ

17 июля, 03:21
Беспилотник (Фото: 161.ru)

В ночь на четверг, 17 июля, Московскую область атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере три дрона, которые двигались в сторону Москвы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram.

Российские Telegram-каналы пишут, что из-за атаки беспилотников была временно приостановлена работа аэропорта Внуково.

Редактор: Никита Днепровский

