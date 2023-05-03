В Петербурге и в радиусе 150 километров вокруг запретили полеты беспилотников 3 мая, 20:03 Репетиция парада к 9 мая в Петербурге (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

3 мая в Петербурге и в 150 километрах вокруг этого российского города запрещены полеты беспилотников.

Об этом сообщает издание Фонтанка со ссылкой на специалистов профильного ведомства.

Согласно сообщению, в Петербурге действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров, а сайт с формой заявки на получение разрешения на их запуск не работает.

Видео дня

«Ответственные ведомства говорят, что полный запрет будет действовать как минимум до 15 мая», — говорится в статье.

Утверждается, что «воздушное пространство закрыли в целях безопасности».

Также РБК со ссылкой на местные власти сообщает о запрете на полеты беспилотников в Московской области.

После загадочной атаки на Кремль в ночь на 3 мая о запрете беспилотников над столицей РФ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — написал он.



К 3 мая полеты беспилотников запрещены в 39 российских регионах и больших городах, а также в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении российского издания РБК.

В сообщении говорится, что большая часть этих регионов ввела запрет на полеты беспилотников «после конца октября 2022 года», когда Путин издал указ, связанный с еще одним указом «о четырех уровнях реагирования», которым в РФ частично заменяют официальное введение военного положения.