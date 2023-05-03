В Петербурге и в радиусе 150 километров вокруг запретили полеты беспилотников
Репетиция парада к 9 мая в Петербурге (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)
3 мая в Петербурге и в 150 километрах вокруг этого российского города запрещены полеты беспилотников.
Об этом сообщает издание Фонтанка со ссылкой на специалистов профильного ведомства.
Согласно сообщению, в Петербурге действует запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров, а сайт с формой заявки на получение разрешения на их запуск не работает.
«Ответственные ведомства говорят, что полный запрет будет действовать как минимум до 15 мая», — говорится в статье.
Утверждается, что «воздушное пространство закрыли в целях безопасности».
Также РБК со ссылкой на местные власти сообщает о запрете на полеты беспилотников в Московской области.
После загадочной атаки на Кремль в ночь на 3 мая о запрете беспилотников над столицей РФ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — написал он.
К 3 мая полеты беспилотников запрещены в 39 российских регионах и больших городах, а также в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении российского издания РБК.
В сообщении говорится, что большая часть этих регионов ввела запрет на полеты беспилотников «после конца октября 2022 года», когда Путин издал указ, связанный с еще одним указом «о четырех уровнях реагирования», которым в РФ частично заменяют официальное введение военного положения.