В Москве запретили использовать беспилотники после атаки дронов на Кремль

3 мая, 15:26
Поделиться:
Атаки дронов на Кремль (Фото:Раньше всех. Ну почти/Telegram)

Атаки дронов на Кремль (Фото:Раньше всех. Ну почти/Telegram)

Российские власти решили запретить использовать беспилотники в Москве после предполагаемой атаки дронов на Кремль.

О запрете беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — пишет он.

Видео дня

Читайте также:

Дым пожара на нефтебазе возле порта Тамань, вид со стороны Крымского моста через Керченский пролив (Фото:REUTERS/Stringer) День «бавовны» в РФ. На Таманском полуострове РФ вспыхнула нефтебаза, Москва заявила об атаке беспилотников на Кремль — главное

Московский мэр добавил, что это решение было принято «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».

Ранее пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что в ночь на 3 мая два беспилотника якобы пытались атаковать Кремль и были «выведены из строя» военными и спецслужбами.

Позже в соцсетях появилось видео атаки и горящей крыши Кремля.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Москва Кремль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X