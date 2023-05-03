В Москве запретили использовать беспилотники после атаки дронов на Кремль
Атаки дронов на Кремль (Фото:Раньше всех. Ну почти/Telegram)
Российские власти решили запретить использовать беспилотники в Москве после предполагаемой атаки дронов на Кремль.
О запрете беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — пишет он.
Московский мэр добавил, что это решение было принято «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».
Ранее пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что в ночь на 3 мая два беспилотника якобы пытались атаковать Кремль и были «выведены из строя» военными и спецслужбами.
Позже в соцсетях появилось видео атаки и горящей крыши Кремля.