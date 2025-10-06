В России ночью восемь аэропортов приостанавливали работу из-за атаки дронов

В России в ночь на 6 октября не работали восемь аэропортов (Фото: Аэрофлот)

В России в ночь на понедельник, 6 октября, временно прекращали работу восемь аэропортов.

Как сообщала Росавиация, ночью не работали аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Тамбова и Саратова.

Россияне не уточняли причины остановки работы аэропортов. Однако Росавиация заявляла, что ограничения введены для " обеспечение безопасности полетов".

Российский Telegram-канал Shot писал о взрывах из-за атаки дронов в Рязани, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Туапсе и Сочи. Кроме того, паблик сообщал, что противовоздушная оборона РФ «уничтожила» беспилотник в Московской области.

Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что ПВО за ночь «сбило 251 украинский дрон» над регионами России.

В ночь на 6 октября в разных районах временно оккупированного Крыма была слышна серия мощных взрывов. Вероятно, горит нефтебаза в Феодосии.

По данным очевидцев и местных пабликов, сначала сообщалось об атаке беспилотников на военный аэродром Саки, где размещаются самолеты российской авиации.