Над Белгородской областью летят дроны, российские паблики сообщают о «рекордном количестве украинских БПлА»

В российских Telegram-пабликах сообщают о полетах 31 октября рекордного количества украинских беспилотников над Белгородской областью.

На это обратил внимание руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

«Россияне сообщают о рекордном количестве украинских беспилотников над Белгородской областью. А чего не радостно? Там же у вас „эсвео“ идет по плану», — написал он.

Реклама

Позднее на эту тему высказались в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

«Похоже, россияне уже готовятся к сложной ночи и новым сожженным НПЗ. Летите-летите, украинские боевые птички», — заявили его представители.

Позднее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опубликовал соответствующее видео.

«Белгородщина, россияне фиксируют прилеты», — подписал он.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

Российские медиа сообщали, что на Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации после ударов ВСУ по местной плотине.

Как сообщили пропагандистам из ТАСС в Федеральном агентстве водных ресурсов, в результате ударов по плотине были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, отвечающие за регуляцию уровня воды, в результате чего ее уровень уже снизился на метр.