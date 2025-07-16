На фоне угрозы атаки украинских дронов. В РФ отменили масштабный военный пропагандистский форум

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину парк Патриот и форум Армия окончательно превратились в площадку военной пропаганды. (Фото: сайт Минобороны РФ)

В стране-агрессоре РФ отменили проведение военно-технического форума Армия-2025, который с 2015 года проходил в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка.

На это обратил внимание 16 июля портал Милитарный.

Российские пропагандисты из газеты Известия подтвердили, что в Минобороны РФ отказались от проведения мероприятия, но при этом не стали указывать причину.

Сайт форума до сих пор работает, однако из него убрали даты проведения. При этом изначально мероприятие должно было состояться с 11 по 14 августа.

В то же время российские пропагандисты утверждают, что форум может пройти в закрытом режиме — без доступа для зрителей.

Сообщается, что форум Армия почти десять лет подряд был ключевой выставкой Минобороны страны-агрессора РФ.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину парк окончательно превратился в площадку военной пропаганды.

Ряд организаций и компаний, связанных с ним, были внесены в санкционные списки.

Как сообщал проект Dnipro OSINT, в мае 2025 года дрон ударил по павильону С парка Патриот. По мнению экспертов, тогда для атаки был использован украинский дальнобойный дрон Лютый.

При этом российским агрессорам на фоне атак украинских дронов в последние месяцы усилили меры безопасности. Например, им пришлось отключать мобильный интернет на крупных мероприятиях с участием высокопоставленных путинских чиновников.

В частности, не так давно мобильный интернет отключали в Москве — во время подготовки и проведения военного парада на 9 мая, а также в Санкт-Петербурге — во время ежегодного международного экономического форума.

При этом, как отмечает Милитарный, ранее из-за угрозы ударов украинских БПЛА об отмене масштабных мероприятий в РФ не сообщалось. В то время как мобильный интернет под предлогом угрозы атак дронов начали отключать по всей России.