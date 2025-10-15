Российский Волгоград ночью атаковали дроны, в Сети пишут о пожаре на НПЗ

15 октября, 07:26
В Красноармейском районе Волгограда возник пожар после атаки БпЛА 15 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / Крымский ветер / Telegram)

Российский Волгоград в ночь на среду, 15 октября, атаковали дроны. Местные жители сообщают о попадании в нефтеперерабатывающий завод, пишет Крымский ветер.

Сообщается, что в Красноармейском районе города возник пожар.

Губернатор российского региона Андрей Бочаров традиционно утверждает, что «атака БпЛА отражена», в результате работы российской ПВО повреждены четыре дома.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что за ночь ПВО «сбила» 59 беспилотников.

Ранее в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы дронов.

9 октября Силы обороны Украины атаковали Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию Ефимовка в Волгоградской области. На предприятиях фиксировали пожары.

