В России сообщают о массированных атаках дронов: в Подмосковье раздавались взрывы возле завода, на котором производят истребители МиГ

В ночь на пятницу, 11 июля, российские регионы подверглись массированным атакам беспилотников, в Подмосковье взрывы раздавались в городах Луховицы и Дубно.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в подмосковной Дубне снова атаковано предприятие Кронштадт, занимающееся разработкой беспилотников. Это уже не первый удар по заводу — в мае 2025 года об атаке заявлял Генштаб ВСУ.

Кроме того, в городе Луховицы Московской области также сообщали о взрывах. Местные чаты массово писали об атаке на «завод», хотя конкретное предприятие не уточнялось. В этой местности расположен Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина, где производятся российские истребители МиГ, а также местная нефтебаза.

Пользователь одного из автомобильных сообществ обнародовал карту и написал, что слышал взрывы в этом районе.

«Я тут ехал, и над нами прямо в**бали», — говорит он.

Как отмечает Astra, вероятно, речь идет о юго-восточной части Луховиц — район села Ларино вдоль трассы 46Н-05249.

В Минобороны РФ также заявили, что в небе над Московской областью ночью было сбито 11 украинских БПЛА.

Отмечается, что пока трудно точно установить, что именно было целью удара — завод, нефтебаза или другая инфраструктура — пока невозможно.

В декабре 2024 года российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаил Баранов получил 9 лет заключения за якобы хищение комплектующих к истребителям МиГ-29 и попытку их вывоза в Украину.

Также ночью в российской Туле раздавались взрывы. В этом районе расположены три крупных предприятия оборонной промышленности РФ. В частности речь идет об АО Конструкторское бюро приборостроения, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, а также научно-производственное объединение Сплав, производящее реактивные системы — оно является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие.

