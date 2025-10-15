Дым в районе промзоны в Уфе после атаки беспилотника (Фото: Скриншот из видео ASTRA/Telegram)

В среду, 15 октября, в Уфе (Республика Башкортостан РФ) беспилотник атаковал промышленную зону, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Паблик предполагает, что дрон, вероятно, мог атаковать НПЗ Уфаоргсинтез, который принадлежит Башнафте.

Местные жители жаловались на дым в районе Бирского тракта — дороги, проходящей через промзону. В городе также возникли проблемы с мобильным интернетом.

Реклама

Перед этим в Башкортостане объявили об угрозе БпЛА. В аэропорту Уфы ввели план Килим.

Позже Росавиация заявила, что временные ограничения на работу аэропорта были сняты.

В ночь на 15 октября дроны также атаковали российский Волгоград. Местные жители сообщают о попадании в нефтеперерабатывающий завод.

По данным Reuters, в сентябре из-за атак беспилотников экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом и составил 7,58 млн тонн.

11 октября информированный источник в СБУ сообщил NV, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А поразили нефтеперерабатывающий завод Башнафта-УНПЗ в городе Уфа, что в 1400 километрах от Украины.

Это был уже третий дипстрайк СБУ в Башкортостане за последний месяц. 18 сентября дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие Газпром Нефтехим Салават. 24 сентября сообщалось, что дроны ЦСО А повторно атаковали этот завод, который является одним из крупнейших в России.