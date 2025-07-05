В Воронежской области в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома — росСМИ

5 июля, 06:58
Пожар в Воронежской области РФ в результате атаки БПЛА 5 июля (Фото: Supernova+/Telegram)

В ночь на субботу, 5 июля, в Воронежской области РФ после атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома Борисоглебск.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что последствия атаки зафиксировала система мониторинга пожаров NASA.

Ранее российский Telegram-канал Shot сообщал, что около 02:00 местные жители слышали 8−10 мощных взрывов в небе.

До этого губернатор области Александр Гусев предупреждал об угрозе атаки БПЛА и заявлял о якобы сбитии нескольких дронов.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Воронежская область Аэродром Россия Беспилотники

