БПЛА подбираются все ближе к Москве. Что показал вчерашний налет беспилотников в РФ и какие аппараты могли быть использованы — мировые СМИ 1 марта, 11:36 Сюжет Эксклюзив NV Обломки беспилотника, обнаруженного в Подмосковье 28 февраля (Фото:Телеграм-канал Baza)

28 февраля переполох в России спровоцировала волна появления беспилотников: один из них поразил базу Роснефти в Туапсе, еще один упал рядом с объектом Газпрома в Подмосковье, несколько БПЛА обнаружили в Белгороде и других регионах РФ.

NV собрал оценки мировых СМИ и профильных оборонных аналитиков о том, как могли быть осуществлены атаки и что они означают.

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The Guardian наиболее детально анализирует падение беспилотника в Подмосковье — как «редкую попытку удара в сотнях миль от российских позиций». Целью БПЛА, вероятно, был объект Газпрома, рядом с которым были обнаружены обломки аппарата (в поселке Губастово, Коломенский район Московской области). Как пишет издание, фотографии упавшего беспилотника позволяют предположить, что это был БПЛА был украинского производства — возможно, UJ-22 Airborne компании Укрджет. По данным компании-производителя, этот беспилотник может пролететь 500 миль (800 км) и может быть вооружен полезной нагрузкой весом до 20 кг. Издание также перечисляет все другие вчерашние сообщения о БПЛА в России, отмечая, что «как минимум в одном случае беспилотники поразили свою цель» — нефтебазу Роснефти в Туапсе.

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Украина официально не берет на себя ответственность за возможные удары по объектам на территории России, напоминает The Guardian. Однако если атака в Подмосковье, наряду с другими ударами по всей РФ 28 февраля, была нанесена с территории Украины, то это сделало бы серию атак «одной из самых масштабных с тех пор, как Кремль начал свое полномасштабное вторжение в феврале прошлого года», подчеркивает британское издание.

Удары спровоцировали «нервозный день в России», отмечает The Guardian, комментируя закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом и объявления о якобы «угрозе ракетного удара» по нескольким телеканалам и радиостанциям в районе Москвы и Санкт-Петербурга, а также Воронежа и Белгорода, близких к границе с Украиной.

The Washington Post констатирует, что 28 февраля власти РФ всполошил и насторожил «шквал появлений беспилотников в западных регионах России — в том числе в Московской области примерно в 60 милях к юго-востоку от столицы РФ». Именно БПЛА в Коломенском районе под Москвой «считается беспилотным летательным аппаратом, подобравшимся наиболее близко к российской столице с тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину более года назад», пишет WP.

Издание подчеркивает, что хотя официальный Киев пока не подтверждал свою роль в атаках БПЛА, однако «широко распространено убеждение, что именно Украина ответственна за несколько ударов по территории России, в том числе по меньшей мере два удара в декабре: по авиабазе стратегических бомбардировщиков Энгельс-2 в Саратовской области на Волге и военной авиабазе Дягилево в Рязанской области».