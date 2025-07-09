В России заявили об уничтожении более 80 дронов, в Московской области раздавались взрывы — видео
Атака беспилотников на Московскую область, 9 июля (Фото: Скриншот видео Astra / Telegram)
В ночь на 9 июля в Московской области местные жители пожаловались на взрывы. Российское Минобороны заявило об «отражении атаки» и уничтожении 86 беспилотников.
По информации министерства обороны страны-агрессора, в течение прошлой ночи российские силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 86 дронов:
- 23 БПЛА — над территорией Курской области,
- 16 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 15 БПЛА — над территорией Тульской области,
- 12 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 12 БПЛА — над территорией Орловской области,
- 4 БПЛА — над территорией Московского региона, в частности 2 БПЛА, летевшие на Москву,
- 2 БПЛА — над территорией Смоленской области,
- 1 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 1 БПЛА — над территорией Рязанской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы.
Сколько всего было запущено беспилотников, и каковы последствия налетов и их отражения, российское военное ведомство, как всегда, не сообщает.
В ночь на 7 июля в Подмосковье слышали звуки взрывов. Местные жители заявляли об атаке дронами и «работе» ПВО.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предположил, что дроны могли атаковать Краснозаводской химический завод, который является поставщиком для военной промышленности страны-агрессора.
Минобороны России заявило об «уничтожении» 91 дрона за ночь, восемь из них — над территорией Московской области.
4 июля дроны также атаковали Подмосковье. В Сергиевом Посаде в результате удара загорелась электроподстанция.