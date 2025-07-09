В России заявили об уничтожении более 80 дронов, в Московской области раздавались взрывы — видео

9 июля, 08:28
Поделиться:
Атака беспилотников на Московскую область, 9 июля (Фото: Скриншот видео Astra / Telegram)

Атака беспилотников на Московскую область, 9 июля (Фото: Скриншот видео Astra / Telegram)

В ночь на 9 июля в Московской области местные жители пожаловались на взрывы. Российское Минобороны заявило об «отражении атаки» и уничтожении 86 беспилотников.

По информации министерства обороны страны-агрессора, в течение прошлой ночи российские силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 86 дронов:

  • 23 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 16 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 15 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • 12 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 12 БПЛА — над территорией Орловской области,
  • 4 БПЛА — над территорией Московского региона, в частности 2 БПЛА, летевшие на Москву,
  • 2 БПЛА — над территорией Смоленской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Рязанской области.

Реклама

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы.

Сколько всего было запущено беспилотников, и каковы последствия налетов и их отражения, российское военное ведомство, как всегда, не сообщает.

В ночь на 7 июля в Подмосковье слышали звуки взрывов. Местные жители заявляли об атаке дронами и «работе» ПВО.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предположил, что дроны могли атаковать Краснозаводской химический завод, который является поставщиком для военной промышленности страны-агрессора.

Минобороны России заявило об «уничтожении» 91 дрона за ночь, восемь из них — над территорией Московской области.

4 июля дроны также атаковали Подмосковье. В Сергиевом Посаде в результате удара загорелась электроподстанция.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Московская область беспилотники Москва Россия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies