В Москве из-за атаки беспилотников закрывали аэропорт Внуково

30 июля, 08:45
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Аэропорт Внуково закрыли на час из-за атаки беспилотников по Москве (Фото:vnukovo.ru)

Аэропорт Внуково закрыли на час из-за атаки беспилотников по Москве (Фото:vnukovo.ru)

В Москве аэропорт Внуково закрывали на взлет и посадку из-за ночной атаки беспилотников по российской столице в воскресенье, 30 июля.

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

Внуково закрыли около 04:40 утра. Рейсы оттуда перенаправили в другие аэропорты, из-за чего возникли задержки, сообщает РИА-Новости.

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Некоторым бортам пришлось несколько часов кружить в небе над Москвой в ожидании посадки.

Рейс Ереван-Москва более двух часов кружил над Москвой из-за закрытия аэропорта Внуково (Фото: BBC Россия)
Рейс Ереван-Москва более двух часов кружил над Москвой из-за закрытия аэропорта Внуково / Фото: BBC Россия
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Другие московские аэропорты — Домодедово и Шереметьево работали в обычном режиме.

Примерно через час — в 5:20 — Внуково возобновил прием рейсов.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглась в частности башня IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В Минобороны РФ уже обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Москва Беспилотник Беспилотники Внуково Война России против Украины беспилотники в Москве

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