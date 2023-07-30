В Москве из-за атаки беспилотников закрывали аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково закрыли на час из-за атаки беспилотников по Москве (Фото:vnukovo.ru)
В Москве аэропорт Внуково закрывали на взлет и посадку из-за ночной атаки беспилотников по российской столице в воскресенье, 30 июля.
Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.
Внуково закрыли около 04:40 утра. Рейсы оттуда перенаправили в другие аэропорты, из-за чего возникли задержки, сообщает РИА-Новости.
Некоторым бортам пришлось несколько часов кружить в небе над Москвой в ожидании посадки.
Другие московские аэропорты — Домодедово и Шереметьево работали в обычном режиме.
Примерно через час — в 5:20 — Внуково возобновил прием рейсов.
В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглась в частности башня IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.
В Минобороны РФ уже обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».