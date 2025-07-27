Из-за атаки дронов самолет с Песковым несколько часов не мог вылететь из Москвы

Из-за атаки украинских дронов на Ленинградскую область РФ самолет с пресс-секретарем российского диктатора Дмитрием Песковым несколько часом не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург.

Об этом заявил российский пропагандист Александр Юнашев, который опубликовал видео с самолета, на котором, судя по сообщению, находился сам.

Юнашев утверждает, что самолет должен был взлететь в 09:30, кроме Пескова в нем также находился помощник Путина Алексей Дюмин.

По словам пропагандиста, из-за атаки беспилотников был объявлен план Ковер и самолет с Песковым и Дюмином взлетел на два часа позже.

27 июля российскую Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников. Ранее с воздушными атаками такой интенсивности Ленинградская область не сталкивалась.

В 07:28 пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Пулково.

Telegram-канал Shot сообщил, что из-за ограничений на прием и вылет в Пулково были задержаны более 100 рейсов.



Крупнейшая атака беспилотников на Ленинградскую область была осуществлена в день ВМФ, когда в Санкт-Петербурге был запланирован главный военно-морской парад. Однако мероприятия были отменены впервые с 2017 года, когда парад начали проводить ежегодно.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отмену парада «общей обстановкой и соображениями безопасности».