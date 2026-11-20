Пожар в Смоленской области РФ в ночь на 20 ноября (Фото: Exilenova+/Telegram)

В ночь на пятницу, 20 ноября, беспилотники атаковали завод ПАО Дорогобуж в Смоленской области РФ. Предприятие производит сырье для изготовления промышленных взрывчатых веществ.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Сообщается, что около полуночи в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Вскоре мониторинговые Telegram-каналы сообщили об ударе по заводу. Официальных заявлений российских властей по поводу атаки на данный момент нет.

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ПАО Дорогобуж является одним из ведущих российских производителей минеральных удобрений. По данным компании, завод обеспечивает около 11% общего объема производства аммиачной селитры в России. Продукция предприятия имеет двойное промышленное назначение, в частности, может применяться в производстве промышленных взрывчатых веществ.

Также завод производит аммиак, азотную кислоту, минеральные удобрения, нитроаммофоску.

Ранее завод подвергся атаке БПЛА 25 февраля. Тогда сообщалось о серии взрывов на площадке автотранспорта, железнодорожном терминале и непосредственно на складе готовой продукции. В зоне взрыва также оказались установки по производству аммиачной селитры.