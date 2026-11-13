БПЛА атаковали Волгоградский НПЗ, вспыхнул масштабный пожар

13 ноября, 05:11
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Пожар в российском Волгограде в ночь на 13 ноября (Фото: Supernova+/Telegram)

Пожар в российском Волгограде в ночь на 13 ноября (Фото: Supernova+/Telegram)

В ночь на пятницу, 13 ноября, беспилотники атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка). На месте удара вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает российское издание Astra.

По данным издания, перед этим местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе местных сил ПВО.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников и сообщил о «локальных возгораниях на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда». При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

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Волгоградский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 14,8 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, нефтяной кокс, битум, базовые масла. Волгоградский НПЗ обеспечивает нефтепродуктами южные регионы России.

2 октября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, а вблизи нефтеперерабатывающего завода и химического предприятия Каустик было зафиксировано сильное зарево.

Местные жители сообщали о пролете дронов и взрывах в разных районах города, при этом воздушная тревога, по их словам, не объявлялась.

7 октября агентство Reuters сообщило, что Волгоградский НПЗ полностью остановил переработку нефти после повреждения оборудования в результате атаки украинских дронов.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Волгоград Война России против Украины атака дронами удары по российским НПЗ

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