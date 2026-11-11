На кадрах виден пожар на территории порта (Фото: @exilenova_plus)

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России - крупнейший российский порт на Балтийском море. После ударов на территории объекта вспыхнул пожар, над портом видно зарево.

Об этом 11 ноября сообщили OSINT-каналы в социальных сетях.

На кадрах виден пожар на территории порта. На фоне зарева к объекту, по сообщениям, продолжают лететь беспилотники. Российские власти пока не обнародовали официальную информацию о последствиях атаки.

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Усть-Луга расположена на побережье Финского залива Балтийского моря в Ленинградской области. Это один из крупнейших морских портов России и важный узел её внешней торговли.

Через него Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и другие грузы. Порт имеет стратегическое значение для российского экспорта, в частности энергоносителей, и обеспечивает поступление средств в бюджет страны.

Авторы сообщения утверждают, что работа предприятия остановлена. Официального подтверждения этой информации в приведенных сообщениях нет.

Также в сети появились кадры взрывов в Адыгее.