В России заявили об очередной атаке дронов в Москве и Московской области 19 августа, 15:47 В субботу, 19 августа, Минобороны страны-агрессора РФ сообщило об атаке неизвестными «БПЛА» в районе Москвы и Московской области (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В субботу, 19 августа, Министерство обороны страны-агрессора РФ сообщило о якобы отбитой атаке неизвестных беспилотников в Москве и области, в которой традиционно обвиняют Украину.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства России, местные ПВО якобы обнаружили неизвестный летательный аппарат и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.

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В Минобороны РФ добавили, что «БПЛА» потерял управление и потерпел крушение «в безлюдном районе» рядом с населенным пунктом Красногорск Московской области.

В оборонном ведомстве страны-агрессора резюмировали, что пострадавших и разрушений «нет».

Ночью в пятницу, 18 августа, российские паблики сообщали о звуках взрывов в Подмосковье и Москве. Позже Росавиация заявила, что закрыла все аэропорты столицы РФ «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».