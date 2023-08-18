В Москве из-за атаки беспилотников закрывали все аэропорты из-за атаки беспилотников 18 августа, 11:28 Как утверждается, дым после взрыва в районе Москва-сити ночью 18 августа 2023 года (Фото:Осторожно, новости / Telegram)

Утром в пятницу, 18 августа, после атаки беспилотников на Москву, были ограничены полеты в аэропорты столицы РФ «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Об этом сообщает Росавиация в Telegram.

В частности речь идет об аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Сообщается, что во время закрытия указанных аэропортов, семь рейсов были перенаправлены на запасные: три — в аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде, три — в Пулково (Санкт-Петербург), а также один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

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Росавиация заявила, что сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.



В ночь на пятницу, 18 августа, российские Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов в Подмосковье и Москве.

Отмечалось, что «взрыв беспилотника» был слышен в том числе возле одной из башен Москва-Сити. Один из каналов публиковал видео, на котором россиянка рассказывает о «мощном взрыве» в деловом районе столицы страны-террористки.

Минобороны страны-агрессора объявило, якобы украинский беспилотник «пытался атаковать объекты в Москве», но «был поражен» и упал в районе Краснопресненской набережной.

Кремлевские пропагандисты заявляли, что воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыли. Там вводили план Ковер, который действует в случае обнаружения в небе неизвестных летающих объектов.