Пожар в российском Краснодаре в ночь на 22 ноября (Фото: Exilenova+/Telegram)

В ночь на воскресенье, 22 ноября, беспилотники атаковали российский Краснодар . Предположительно, в результате удара было поражено здание Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Сообщается, что ночью местные жители жаловались на запах гари и публиковали фотографии задымления в городе. В аэропорту Краснодара временно ограничивали прием и отправку воздушных судов. В городе также звучали сирены, а местные власти заявили об отражении атаки беспилотников. При этом российские власти не сообщали о возможных повреждениях или пожаре.

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Мониторинговый Telegram-канал Supernova+ также сообщал о задымлении в районе Афипского НПЗ.

18 ноября сообщалось, что беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае — Афипский и Ильский. Позже оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку дронов и возгорание на двух предприятиях в Северском районе, где расположены эти заводы.

16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. Генштаб ВСУ сообщал об ударе по «сердцу» завода — установкам атмосферной трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с мощностью переработки 6,6 млн тонн нефти в год.

В последний раз об ударе по Афипскому НПЗ сообщалось 6 ноября.