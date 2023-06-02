«Мы получим ATACMS». Экс-посол в США объясняет, как Вашингтон постепенно предоставляет все необходимое оружие Украине и какие риски учитывает 2 июня, 15:49 NV Премиум Украинская артиллерия в Донецкой области, 31 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Александр Моцик, дипломат, экс-посол Украины в США, рассказал Radio NV, как американское политическое руководство учитывает потребности ВСУ на фронте и готово предоставлять еще больше позиций вооружения и как рассчитывает все имеющиеся риски российско-украинской войны.

— Как вы считаете, справедлива ли такая критика западных изданий в сторону Джо Байдена, который нам так помогает, и в сторону Белого дома?

— Давайте начнем со второй части вашего вопроса о том, что Байден и Америка нам помогает. Это действительно так и эта помощь решающая. Благодаря этой помощи, прежде всего, благодаря нашим Вооруженным силам и сопротивлению, которое оказывает украинский народ, а также вообще помощи, мы сегодня выигрываем войну, скажем так, и идем к победе. Давайте вспомним, что Америка на сегодня предоставляет примерно почти половину той всей помощи, которую предоставляет коллективный Запад. Америка является лидером и Америка консолидирует весь коллективный Запад на помощь Украине.

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