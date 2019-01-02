Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Ирина Бекешкина
Время выбора
Оксана Маркарова
Включить дальний свет
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее

Астронавт случайно позвонил с орбиты в службу спасения 911

Сегодня, 22:35
524
Цей матеріал також доступний українською

Андре Куиперс

Астронавт из Нидерландов случайно связался с американской службой спасения 911, когда находился в космосе на земной орбите.

Об этом сообщает Голос Америки.

Андре Куиперс рассказал об этом во время радиопрограммы в Нидерландах.

60-летний космонавт объяснил, что хотел пообщаться с Космическим центром Джонсона NASA в Хьюстоне, но случайно набрал службу чрезвычайного реагирования США.

По его словам, чтобы связаться с центром в Хьюстоне, астронавты должны вступить в "9" для звонков наружу, а затем "011" для международной связи. Однако в космосе это нелегко сделать, и астронавт допустил ошибку.

Сообщается, что на следующий день получил сообщение: "Вы звонили 911?».

Куиперс совершил два полета в космос и провел там 203 дня во время двух полетов. Он отметил, что достаточно легко связаться с Землей с орбиты и предположил, что космонавты в 70% случаев попадают на наземные телефоны.

Однако, задержки во времени могут усложнить разговор.

"Иногда люди вешают трубку, думая, что я ничего не говорю, потому я потом начал говорить сразу после набора последней цифры номера", – сообщил астронавт.

Теги:   Астронавт

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 22:24

article_img
Обрушение жилого дома в Магнитогорске: количество погибших возросло до 32 человек

Выбор редакции

Украина

Сегодня, 17:16

article_img
На Москву идем! Репортаж с марша к 110-летию со дня рождения Степана Бандеры
Украина/События

Сегодня, 20:35

article_img
София спасенная. Как древнейший храм Украины едва не погиб от советских властей, спецслужб и времени
Техно/Игры

Сегодня, 10:13

article_img
Постреляем? Самые ожидаемые игры 2019 года

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться