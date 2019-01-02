Астронавт случайно позвонил с орбиты в службу спасения 911 Сегодня, 22:35 524 Цей матеріал також доступний українською Андре Куиперс

Астронавт из Нидерландов случайно связался с американской службой спасения 911, когда находился в космосе на земной орбите.

Об этом сообщает Голос Америки.

Андре Куиперс рассказал об этом во время радиопрограммы в Нидерландах.

60-летний космонавт объяснил, что хотел пообщаться с Космическим центром Джонсона NASA в Хьюстоне, но случайно набрал службу чрезвычайного реагирования США.

По его словам, чтобы связаться с центром в Хьюстоне, астронавты должны вступить в "9" для звонков наружу, а затем "011" для международной связи. Однако в космосе это нелегко сделать, и астронавт допустил ошибку.

Сообщается, что на следующий день получил сообщение: "Вы звонили 911?».

Куиперс совершил два полета в космос и провел там 203 дня во время двух полетов. Он отметил, что достаточно легко связаться с Землей с орбиты и предположил, что космонавты в 70% случаев попадают на наземные телефоны.

Однако, задержки во времени могут усложнить разговор.

"Иногда люди вешают трубку, думая, что я ничего не говорю, потому я потом начал говорить сразу после набора последней цифры номера", – сообщил астронавт.